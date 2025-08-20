Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:15

Брокер рассказал о плюсах аренды жилья на «Госуслугах»

Брокер Ракута: аренда жилья на «Госуслугах» ведет к повышению безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заключение арендного договора на «Госуслугах» ведет к повышению общей безопасности на рынке аренды, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, комментируя новый сервис. По его словам, переданным «Ямал-Медиа», это также выводит рынок из тени.

Наниматели могут быть уверены, что автор объявления действительно владеет данным жильем. Рисков в этом сегменте однозначно станет меньше. Известно очень много случаев, когда мошенники сдавали одну и ту же квартиру разным людям, — заявил брокер.

Ранее финансист Валерий Тумин заявил, что ипотека начинает быть финансово оправданной, если ставка по ней не превышает 13–14% годовых. По его словам, в этом случае ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья. При этом он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, пояснил эксперт.

аренда
квартиры
жильцы
Госуслуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.