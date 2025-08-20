Брокер рассказал о плюсах аренды жилья на «Госуслугах»

Заключение арендного договора на «Госуслугах» ведет к повышению общей безопасности на рынке аренды, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, комментируя новый сервис. По его словам, переданным «Ямал-Медиа», это также выводит рынок из тени.

Наниматели могут быть уверены, что автор объявления действительно владеет данным жильем. Рисков в этом сегменте однозначно станет меньше. Известно очень много случаев, когда мошенники сдавали одну и ту же квартиру разным людям, — заявил брокер.

Ранее финансист Валерий Тумин заявил, что ипотека начинает быть финансово оправданной, если ставка по ней не превышает 13–14% годовых. По его словам, в этом случае ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья. При этом он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, пояснил эксперт.