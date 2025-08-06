Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:30

Назван размер посильной ипотечной ставки для россиян

Финансист Тумин: посильная ставка по ипотеке для россиян не превышает 13–14%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ипотека начинает быть финансово оправданной, если ставка по ней не превышает 13–14% годовых, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По его словам, в этом случае ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья. При этом он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, пояснил эксперт.

При ставке по ипотеке на уровне 13–14% годовых ежемесячный платёж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья или чуть выше, но остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, — сказал Тумин.

По словам эксперта, в ряде регионов и при длительном сроке ипотеки допустимым порогом считается уровень ставки около 15%. Выше этого значения ипотека становится по сути «псевдодоступной», указал он. Формально ее можно оформить, но обслуживать кредит становится рискованно и финансово нецелесообразно, объяснил Тумин.

Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что для покупки жилья в ипотеку человек должен зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц. Если такого дохода нет, то необходим хотя бы хороший первичный взнос. Например, это могут быть люди, которые продают свою двухкомнатную квартиру ради покупки «трешки», оформляя кредит на оставшуюся сумму, пояснил Остапкович.

ставка
ипотека
покупка квартиры
платежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.