Назван размер посильной ипотечной ставки для россиян

Ипотека начинает быть финансово оправданной, если ставка по ней не превышает 13–14% годовых, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По его словам, в этом случае ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставимым с рыночной арендой жилья. При этом он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, пояснил эксперт.

По словам эксперта, в ряде регионов и при длительном сроке ипотеки допустимым порогом считается уровень ставки около 15%. Выше этого значения ипотека становится по сути «псевдодоступной», указал он. Формально ее можно оформить, но обслуживать кредит становится рискованно и финансово нецелесообразно, объяснил Тумин.

Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что для покупки жилья в ипотеку человек должен зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц. Если такого дохода нет, то необходим хотя бы хороший первичный взнос. Например, это могут быть люди, которые продают свою двухкомнатную квартиру ради покупки «трешки», оформляя кредит на оставшуюся сумму, пояснил Остапкович.