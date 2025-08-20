Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:24

«Популизм»: политолог об идее Трампа покрасить стену на границе в черный

Политолог Дудаков назвал популизмом идею Трампа покрасить стену на границе

Фото: David Peinado/dpa/Global Look Press

Идея президента США Дональда Трампа покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет отдает популизмом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это больше похоже на желание показать серьезность подхода к борьбе с нелегальной миграцией. При этом, по словам эксперта, в целом на данном направлении Трамп неплохо справляется.

Эта мера с перекраской стены в черный цвет больше отдает популизмом и попыткой администрации Трампа показать, как они серьезно и жестко борются с проблемой нелегальной миграции. Но если все-таки отойти от таких историй более курьезных и все это всерьез обсуждать, то мы действительно видим, что администрации Трампа удалось добиться довольно серьезных подвижек в борьбе с нелегальной миграцией, — пояснил Дудаков.

Политолог обратил внимание, что на текущий момент поток нелегалов упал на 90% впервые за 60 лет. По его словам, очевидные сложности возникают с тем, чтобы отправить уже находящихся в США мигрантов домой. Американист уточнил, что Трамп угрожает им не только черной краской, но и строительством тюрьмы, которую будет окружать ров с аллигаторами.

Это все стратегия медийной кампании, чтобы запугать как можно больше людей и таким образом в дальнейшем снижать поток желающих нелегально пересекать южную границу США. Поэтому, наверное, это одна из тех сфер, где действительно у Трампа на текущий момент есть неплохие подвижки. С другими вопросами у него посложнее, но в деле борьбы с нелегальной миграцией он действительно смог показать изменения этой кризисной ситуации в лучшую для Соединенных Штатов сторону, — заключил Дудаков.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее заявил, что Трамп хочет выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы подниматься на нее было труднее из-за горячей поверхности. Рабочие уже приступили к покраске участка стены.

Дональд Трамп
США
мигранты
Мексика
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.