«Популизм»: политолог об идее Трампа покрасить стену на границе в черный

Идея президента США Дональда Трампа покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет отдает популизмом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это больше похоже на желание показать серьезность подхода к борьбе с нелегальной миграцией. При этом, по словам эксперта, в целом на данном направлении Трамп неплохо справляется.

Эта мера с перекраской стены в черный цвет больше отдает популизмом и попыткой администрации Трампа показать, как они серьезно и жестко борются с проблемой нелегальной миграции. Но если все-таки отойти от таких историй более курьезных и все это всерьез обсуждать, то мы действительно видим, что администрации Трампа удалось добиться довольно серьезных подвижек в борьбе с нелегальной миграцией, — пояснил Дудаков.

Политолог обратил внимание, что на текущий момент поток нелегалов упал на 90% впервые за 60 лет. По его словам, очевидные сложности возникают с тем, чтобы отправить уже находящихся в США мигрантов домой. Американист уточнил, что Трамп угрожает им не только черной краской, но и строительством тюрьмы, которую будет окружать ров с аллигаторами.

Это все стратегия медийной кампании, чтобы запугать как можно больше людей и таким образом в дальнейшем снижать поток желающих нелегально пересекать южную границу США. Поэтому, наверное, это одна из тех сфер, где действительно у Трампа на текущий момент есть неплохие подвижки. С другими вопросами у него посложнее, но в деле борьбы с нелегальной миграцией он действительно смог показать изменения этой кризисной ситуации в лучшую для Соединенных Штатов сторону, — заключил Дудаков.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее заявил, что Трамп хочет выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы подниматься на нее было труднее из-за горячей поверхности. Рабочие уже приступили к покраске участка стены.