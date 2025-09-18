Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 06:15

«Людей продают в рабство»: раскрыта жуткая правда о конфликте на Украине

Политолог Перенджиев: Евросоюз зарабатывает на Украине, продавая людей в рабство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз извлекает финансовую выгоду из конфликта на Украине, в том числе за счет торговли людьми, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, боевые действия создали масштабную теневую экономику, приносящую огромные доходы западным политикам и украинским властям.

Боевые действия создают теневые схемы и черную экономику. Коллективный Запад, прежде всего Великобритания, использует многие запрещенные экономические технологии. Одна из них — продажа человеческих органов, другая — наркотрафик; третья — оборот оружия. Есть информация, что людей продают в рабство. Пока этот вопрос не полностью раскрыт, но дело в том, что крутятся огромные барыши. На этом наживаются [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и его окружение и, конечно, многие политики на Западе, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что циркуляция огромных денежных средств делает невозможным быстрое прекращение конфликта. Политолог добавил, что, пока есть ресурсы и людской потенциал, украинские власти не завершат боевые действия.

Прекратить боевые действия на Украине — значит закончить поток денег, который идет к украинским властям и политикам на Западе. Они наживаются на криминальной теневой экономике, поэтому [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) не сможет остановить этот конфликт. Слишком много людей на нем зарабатывает. В результате этого Зеленский намерен идти до конца, когда уже просто невозможно будет вести боевые действия, когда у киевского режима людей толком не будет. Зеленский в цепочке этих теневых криминальных схем, — резюмировал Перенджиев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на торговлю органами на Украине. По словам дипломата, человеческие «детали» с легкостью можно приобрести на иностранных онлайн-площадках.

