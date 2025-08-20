Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 14:36

Лавров озвучил новое предложение России по переговорам с Украиной

Лавров: РФ призвала повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом внес предложение повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, это вписывается в инициативу о разговоре по политическому урегулированию. Речь идет об отдельном блоке, посвященном рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными. Как указал Лавров, Москва рассчитывает, что Трамп донесет до Киева названную инициативу.

По итогам разговора телефонного позавчера с президентом Трампом наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций, — отметил он.

Ранее на Западе сочли, что встреча Путина с Трампом на Аляске стала политической победой для России. По словам аналитиков, стратегия Запада, заключающаяся в изоляции Кремля, провалилась. Россия не только не оказалась в изоляции, но и стала сильнее — в частности, укрепила стратегические отношения с Китаем.

Сергей Лавров
США
Украина
Владимир Путин
