«Посыпались звонки за килограмм шавухи»: треки «АК-47» зазвучали по-новому Рэперы из «АК-47» зацензурили свои треки для избежания блокировки

Названная в честь автомата Калашникова российская рэп-группа из города Березовского Свердловской области «АК-47» зацензурила свои старые треки для избежания блокировки. Обновления уже можно заметить на «Яндекс Музыке».

В частности, в припеве «Слышь, малыш» исчезла главная рифма, а в треке «Але, это Пакистан» появилась строка: «вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи». Все обновления и упоминания наркотиков исчезли после ликвидации со стриминговых площадок их совместного с Гуфом трека о «тех, кто с ними».

Ранее в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре прошлого года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. В частности, парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан. Согласно экспертизе, в текстах песен нашли признаки побуждения к насилию.