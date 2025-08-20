Названы категории россиян, которым положено бесплатное протезирование зубов

Правом на бесплатное протезирование зубов обладают Герои России, ветераны труда, военные пенсионеры и другие лица, имеющие особые заслуги, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По словам члена комитета по бюджету и налогам, которые приводит RT, речь идет о важной мере соцзащиты.

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение десяти дней выдается талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике, — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что участники СВО могут воспользоваться специальными льготами при открытии собственного бизнеса в рамках программы Корпорации МСП, которая предусматривает государственные гарантии по кредитам и существенно упрощает доступ к финансированию. Программа позволяет им получить поручительство по кредитам и займам на сумму до 50 млн рублей.

Также председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что недвижимое имущество коррупционеров, которое было конфисковано, следует передавать на нужды участников специальной военной операции. По его словам, фонд «Защитники Отечества» также должен иметь право распоряжаться таким имуществом.