В Госдуме рассказали, как участники СВО могут открыть свой бизнес

Участники специальной военной операции могут воспользоваться специальными льготами при открытии собственного бизнеса в рамках программы Корпорации МСП, которая предусматривает государственные гарантии по кредитам и существенно упрощает доступ к финансированию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, программа, действующая с июня 2025 года, позволяет ветеранам боевых действий получить поручительство по кредитам и займам на сумму до 50 млн рублей.

С июня 2025 года на федеральном уровне действует специальная программа Корпорации МСП, предназначенная для поддержки ветеранов СВО, которые планируют открыть или развивать собственное дело. Она предусматривает предоставление государственных гарантий по кредитам и займам в размере до 90% от их суммы, что фактически снимает необходимость в полном обеспечении обязательств со стороны заемщика. Поручительство оформляется в формате совместного участия Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Для банковских кредитов установлен лимит до 50 млн рублей, а для займов в государственных микрофинансовых организациях — до 5 млн рублей, — пояснил Говырин.

Он отметил, что конкретные условия поддержки, такие как процентная ставка или наличие дополнительных субсидий, могут варьироваться в зависимости от региона, поскольку программа реализуется в партнерстве с местными гарантийными организациями. По его словам, льготные ставки по кредитам и займам для участников СВО не превышают 15% годовых.

На федеральном уровне программа доступна для ветеранов СВО во всех регионах страны, но конкретные условия, такие как процентная ставка или дополнительные меры поддержки, могут различаться в зависимости от субъекта РФ и применяемых региональных программ. В целом по стране льготные ставки по кредитам и займам для участников этой программы находятся в диапазоне от 1% до 15% годовых, при этом некоторые регионы могут устанавливать дополнительные льготы, включая фиксированные минимальные ставки, — резюмировал Говырин.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что недвижимое имущество коррупционеров, которое было конфисковано, следует передавать на нужды участников специальной военной операции. По его словам, фонд «Защитники Отечества» также должен иметь право распоряжаться таким имуществом.