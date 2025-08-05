В России предложили передавать ветеранам СВО недвижимость коррупционеров

Недвижимое имущество коррупционеров, которое было конфисковано, следует передавать на нужды участников специальной военной операции, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, фонд «Защитники Отечества» также должен иметь право распоряжаться таким имуществом.

Задачу по распоряжению имуществом коррупционеров может взять на себя фонд «Защитники Отечества». Предлагаю правительству РФ как учредителю госфонда издать соответствующие нормативные акты и наделить его необходимыми полномочиями, — заявил Миронов.

Он также предложил передавать ветеранам СВО деньги, изъятые у коррупционеров или полученные во время реализации их имущества. Таким образом украденное у народа сможет послужить «лучшим его представителям», заключил Миронов.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил российским банкам ввести специальные вклады для участников СВО и их семей. По его словам, данная инициатива станет поддержкой для бойцов и их близких в условиях повышенного риска и неопределенности.