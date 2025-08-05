В России предложили создать специальные вклады для бойцов СВО и их семей

В России предложили создать специальные вклады для бойцов СВО и их семей Глава ВР Резяпов призвал создать специальные вклады для бойцов СВО и их семей

Российским банкам следует ввести специальные вклады для участников специальной военной операции и их семей, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, данная инициатива станет поддержкой для бойцов СВО и их близких в условиях повышенного риска и неопределенности.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило ведущим банкам страны ввести специальные вклады для участников СВО и членов их семей. Инициатива предполагает повышенные процентные ставки и освобождение от уплаты НДФЛ с процентов по вкладам. В условиях повышенного риска и неопределенности именно такая социально ориентированная банковская программа могла бы стать реальным подспорьем для бойцов и их близких, — сказал Резяпов.

Он также призвал банки ввести вклады с повышенными ставками и предоставлять повышенное страховое покрытие. По словам главы движения, инициатива позволит обеспечить финансовую поддержку семьям участников СВО, в том числе в ситуациях получения государственных выплат, компенсаций или единовременных пособий.

Соответствующие обращения направлены в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, «Открытие», Совкомбанк, Почта Банк и другие финансовые учреждения. Также инициативы направлены в Государственную думу для законодательного закрепления мер поддержки. Государство оказывает бойцам поддержку, но важно, чтобы к этому процессу подключался и крупный бизнес, особенно банковский сектор, — добавил Резяпов.

Ранее доцент Игорь Балынин заявил, что в России действует ряд мер поддержки для многодетных семей. Среди них, по его словам, выплаты для погашения ипотечных кредитов, налоговые льготы, вычеты и многие другие.