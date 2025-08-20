Бизнесмен попытался изнасиловать 15-летнюю девушку на борту самолета

Бизнесмен был задержан в аэропорту Цюриха после того, как попытался изнасиловать 15-летнюю девушку, которая спала в самолете, передает Daily Mail. Инцидент произошел во время перелета из Мумбаи в Цюрих.

Во время полета школьница задремала после короткого разговора с соседом по креслу. Мужчина начал прикасаться к ее интимным зонам и гладить по ноге, что вызвало у жертвы шок и парализовало ее способность сопротивляться.

Сразу после приземления в Цюрихе подозреваемого задержали. На суде он признал свою вину, подтвердив, что знал возраст девушки и что она не давала своего согласия на его действия.

Суд Цюриха, руководствуясь обновленной редакцией Уголовного кодекса Швейцарии, признал мужчину виновным в изнасиловании и сексуальных действиях с несовершеннолетним. Ему назначили условное наказание в виде полутора лет лишения свободы. Прокурор выразил недовольство приговором, посчитав его «довольно мягким» с учетом тяжести совершенного преступления.

Также судом было принято решение наложить дополнительные ограничения на мужчину: ему запретили въезжать в Швейцарию на пять лет и пожизненно заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Ранее в Москве в общественном транспорте нетрезвый мужчина домогался женщины. Он прижимался к ней и угрожал изнасилованием. Женщина заявила, что планирует обратиться в полицию.