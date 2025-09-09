Советник главы ДНР объяснил, о чем говорят участившиеся атаки ВСУ

Участившиеся массированные атаки ВСУ на населенные пункты ДНР направлены на демонстрацию боевой готовности Киева, сообщил в беседе с ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, таким образом Украина пытается добиться очередного транша от западных союзников.
За последние недели украинские военные усилили обстрелы крупных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Пострадали Донецк, Макеевка, Енакиево, Углегорск, Дебальцево и другие города.
Ранее в Красногвардейском районе Макеевки в ДНР в результате обстрела украинских войск погиб как минимум один человек. По предварительным данным, еще двое получили ранения. Зафиксированы также два прилета по Донецку. В Куйбышевском районе пострадал как минимум один человек.