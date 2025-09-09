Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 21:21

МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии решительно осудило действия польских властей по высылке белорусского дипломата, соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Политику европейского государства там назвали «провокационной».

Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом, — сказано в сообщении.

МИД Белоруссии предупредил, что подобные действия не останутся без ответа, в ближайшее время будет обнародовано соответствующее решение. Кроме того, в связи с закрытием границы с Белоруссией на время учений «Запад-2025» во внешнеполитическом ведомстве был вызван временный поверенный в делах Польши, которому заявили устный протест.

До этого глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Европейскому союзу следует запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, это преимущество якобы используется для облегчения проведения диверсионных операций.

МИД
Белоруссия
послы
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге мясник из Палестины изнасиловал подростка
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании
Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой
Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце
Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию
До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году
Новая компания Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации
ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.