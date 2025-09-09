МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши

Министерство иностранных дел Белоруссии решительно осудило действия польских властей по высылке белорусского дипломата, соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Политику европейского государства там назвали «провокационной».

Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом, — сказано в сообщении.

МИД Белоруссии предупредил, что подобные действия не останутся без ответа, в ближайшее время будет обнародовано соответствующее решение. Кроме того, в связи с закрытием границы с Белоруссией на время учений «Запад-2025» во внешнеполитическом ведомстве был вызван временный поверенный в делах Польши, которому заявили устный протест.

До этого глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что Европейскому союзу следует запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, это преимущество якобы используется для облегчения проведения диверсионных операций.