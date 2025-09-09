В Финляндии высказались о резких словах Медведева В МИД Финляндии отказались комментировать публикацию Медведева

В Министерстве иностранных дел Финляндии отказались давать оценку статье заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщила пресс-служба МИД в комментарии журналисту Lenta.ru. В финском внешнеполитическом ведомстве ограничились лаконичной формулировкой об отсутствии комментариев по теме.

У Министерства иностранных дел Финляндии нет комментариев по этому вопросу, — заявили там.

Поводом для запроса стала статья Медведева, опубликованная информагентством ТАСС. В своем материале он подверг жесткой критике текущий внешнеполитический курс Хельсинки.

Ранее Медведев заявил, что Финляндия как сателлит нацистской Германии несет равную с ней ответственность за развязывание Второй мировой войны. По его словам, преступления против человечности не имеют срока давности, и страна должна отвечать за страдания советского народа.

Также зампред Совбеза РФ писал, что Финляндии пора осознать: противостояние с Россией может безвозвратно привести страну к краху. Он предупредил, что Москва больше не станет «миндальничать» в отношениях с Хельсинки.