09 сентября 2025 в 16:58

В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге эвакуировали Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей, сообщает Северо-западный округ Росгвардии. Эвакуация проводилась из-за анонимных сообщений об опасных предметах.

В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей, — сказано в сообщении.

Ранее в Непале началась срочная эвакуация членов правительства на фоне масштабных протестов. Чиновников вывозят из резиденций на военных вертолетов и доставляют в международный аэропорт Катманду, где дежурят около 300 военных. Среди эвакуируемых может оказаться и премьер страны Шарма Оли.

До этого в провинции Гуандун на юге Китая из-за тайфуна «Тапа» эвакуировали свыше 41 тысячи человек. В городе Цзянмэнь занятия приостановили в 182 школах, где обучаются около 120 тысяч детей. Жителей направили в пункты временного размещения.

