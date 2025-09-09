В Непале начали экстренную эвакуацию членов правительства

Протест против коррупции и убийств в Катманду

В Непале экстренно эвакуируют членов правительства из-за массовых протестов, сообщил телеканал India Today. При этом чиновников вывозят из их резиденций на военных вертолетах.

Как отметил канал, в международном аэропорту города Катманду, куда направляют членов правительства, разместили около 300 военных. Для эвакуации использовали не менее пяти вертолетов, при этом в безопасное место могут вывезти и премьера страны Шарму Оли.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра связи и информационных технологий Непала Притхви Суббу Гурунга, что власти страны сняли блокировку с социальных сетей на фоне масштабных акций протеста. Одновременно власти объявили комендантский час в Катманду и соседнем районе Лалитпур. На этот период под запретом остаются демонстрации, массовые собрания и митинги.

До этого стало известно, что жертвами столкновений стали не менее 19 человек, еще свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших оказались 28 сотрудников полиции. Силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули.