Врачи помогли подростку, который не мог дышать из-за огромного языка Врачи в Дагестане помогли подростку с большим языком начать нормально дышать

В Дагестане врачи клиники IMC оказали помощь 14-летнему подростку, у которого значительно увеличенный язык мешал нормальному дыханию, сообщает издание «Сапа Кавказ». Опухший язык занимал практически весь объем ротовой полости, он также мешал говорить. По словам хирурга клиники Артура Меджидова, причиной патологии стало разрастание вен — венозная мальформация, вызванная генной мутацией.

Медики применили инновационный метод лечения, введя специальный препарат для склеивания разросшихся сосудов изнутри, что позволило избежать повреждения здоровых тканей. Высокоточное УЗИ обеспечило точное попадание в целевые сосуды. После процедуры язык подростка практически полностью вернулся к нормальным размерам, восстановив все жизненно важные функции.

Ранее в Московской области специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили зрение 13-летнему мальчику, получившему травму глаза каштаном во время игры с друзьями. Ребенок был госпитализирован с открытой травмой глаза и травматической катарактой. При поступлении зрение поврежденного глаза было снижено до 5%, пациент практически не различал предметов. В ходе 40-минутной операции врачи обработали рану, удалили поврежденный хрусталик и установили искусственную линзу. Уже через два дня зрение восстановилось до 60%, а на момент выписки достигло 80%.