Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258

Дагестанец Нассурдин Имавов победил бразильца Кайо Борральо на турнире UFC Fight Night 258. Для Борральо это стало первым поражением в карьере, передает «Газета.Ru».

На соревнованиях Имавов представлял Францию, его победу в пяти раундах единогласно признали судьи. После триумфа дагестанец заявил о намерении бороться за чемпионский титул в среднем весе.

Учитывая обстоятельства, я очень рад своему выступлению. Не знаю, что у меня было на правой ноге, сухожилие или что-то с пяткой, но было очень больно. Я хотел финиш, не получилось, но я удовлетворен боем, — подчеркнул Имавов.

Ранее бывший боец Bellator Диллон Дэнис после турнира лиги Misfits предложил провести бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. По его словам, он готов выйти на турнир вместе с Исламом Махачевым.

Также российский тяжеловес Сергей Павлович победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257 в Шанхае. По итогам трех раундов судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 29-28, 29-28.