Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC Сергей Павлович победил Кортес-Акосту на турнире UFC в Шанхае

Российский тяжеловес Сергей Павлович победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257 в Шанхае, трансляция проводилась на сайте UFC. По итогам трех раундов судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 29-28, 29-28.

Павлович одержал вторую победу подряд и укрепил позиции в рейтинге тяжеловесов. Теперь на его счету 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Перед этим боем он занимал третье место среди тяжеловесов в рейтинге UFC.

В свою очередь, Кортес-Акоста потерпел второе поражение в карьере. В его активе остаются 14 побед, при этом он идет шестым в рейтинге тяжелого веса UFC.

Ранее уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, стал чемпионом UFC в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго. Пятираундовый бой завершился единогласным решением судей со счетом 50-44.

До этого российский боец Петр Ян одержал победу единогласным решением судей над американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе улучшил свой профессиональный рекорд до 19 побед при пяти поражениях, тогда как 35-летний Макги потерпел третье поражение при 10 победах.