До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году

До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году

Эксперты утверждают, что гонка зарплат в России закончилась, но это не значит, что отдельные специалисты не смогут претендовать на повышение окладов. NEWS.ru узнал, кто из россиян будет зарабатывать больше всех в 2026 году.

Что будет влиять на рост зарплат в 2026 году в РФ

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит NEWS.ru, что множество факторов будет влиять на динамику зарплат в целом. По его словам, среди них общее замедление экономики, охлаждение рынка труда, опережающая индексация МРОТ, повышение зарплат бюджетников, а также ограничения на работу иностранных граждан в ряде регионов и отраслей.

Эксперт отметил, что в среднем доходы будут расти медленнее, чем в 2023–2024 годах. «Скорее всего, опережающими темпами подрастут самые низкие зарплаты независимо от сферы деятельности, но многие столкнутся с остановкой роста зарплаты даже в номинальном выражении», — считает эксперт.

Кто из специалистов будет востребован в 2026 году в РФ

По мнению Копейкина, в финансах, IT-секторе, нефтегазодобыче, а также в управлении зарплаты останутся традиционно высокими. «Будут и дальше востребованы опытные логисты и другие специалисты в сфере транспорта и внешней торговли. В этих сферах зарплаты в 200–300 тысяч рублей не редкость и сейчас», — отмечает экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По прогнозам эксперта, доходы будут расти быстрее у работников, обладающих высокой квалификацией и востребованными навыками, в то время как у их менее квалифицированных коллег они будут падать.

Фронтальный скачок зарплат в промышленности может прекратиться, но зарплаты специалистов, умеющих пользоваться новейшим оборудованием и технологиями, увеличатся, прогнозирует Копейкин. «Явно неплохие перспективы и у квалифицированных инженерно-технических работников в самых разных секторах. На фоне ограничений для мигрантов в отдельных регионах может подскочить и доход работающих в сфере услуг, включая находящуюся на слуху доставку, такси и, несмотря на сокращение объемов, даже стройку. Особенно в сфере отделочных работ», — рассуждает эксперт.

Экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев считает, что рабочие специальности будут особенно цениться. «Если человек просто готов работать руками — уже хорошо, а если он при этом владеет сложной техникой — вообще прекрасно», — подчеркивает собеседник NEWS.ru.

По его словам, врачи тоже будут цениться, но тут есть нюансы. «В провинции это работа не сильно денежная, несмотря на жуткую нехватку кадров. Но если мы говорим о частной клинике в большом городе, то тут хорошему специалисту заплатят любые деньги, конечно, в границах разумного», — заверяет Копейкин.

По словам эксперта, бум IT, скорее всего, скоро «схлынет», зарплаты останутся высокими, но без «горячки». Действительно классные специалисты будут получать достойный доход, считает экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доцент кафедры «менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета Тимофей Башлыков рассказывает, что на рынке будут цениться руководители и высококвалифицированные специалисты IT-сферы (например, специалисты по машинному обучению, аналитики данных), работники добывающих отраслей экономики, представители финансового сектора, промышленных и строительных рабочих и ИТР (инженерно-технический работник. — NEWS.ru).

«При этом сохранится разница в оплате труда у тех, кто работает в Москве, и у тех, кто работает в других российских регионах», — говорит собеседник NEWS.ru.

Кто будет получать зарплату больше остальных

HR- эксперт Зулия Лоикова выделяет несколько групп специалистов, которые «с высокой вероятностью» в 2026 году будут иметь доход 200–300 тысяч и выше.

«Важно понимать, что такие зарплаты — это почти всегда Москва, в меньшей степени Санкт-Петербург и другие крупные города-миллионники. В регионах уровень зарплат значительно ниже», — отмечает собеседница NEWS.ru.

Первая категория — IT-специалисты узкой специализации, в частности специалисты по кибербезопаности, эксперты, обладающие глубокими знаниями Java, программисты на языках C, C++ и Go (Golang), специалисты в области Big Data и Machine Learning (ML), а также DevOps-инженеры (универсальный IT-специалист, который работает над запуском программного обеспечения. — NEWS.ru).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Их зарплаты в крупных компаниях и банках уже сейчас легко достигают 300–500 тысяч в месяц и выше», — говорит Лоикова.

Вторая категория — финансисты, банкиры высшего звена. Это топ-менеджеры, руководители департаментов, директора по развитию в крупных банках и инвесткомпаниях. Также в этот список попали аналитики, трейдеры, управляющие крупными портфелями с большой клиентской базой. Им готовы платить от 350 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц, уточняет Лоикова.

Третья группа — люди, связанные с ОПК и импортозамещением: инженеры, конструкторы, технологи, проектировщики, высококвалифицированные кадры в авиа-, судо-, машиностроении. Четвертая категория — врачи, узкие специалисты, работающие в частных столичных клиниках: хирурги высшей категории, стоматологи, имплантологи, ортодонты, косметологи, репродуктологи, онкологи.

«Их зарплаты могут варьироваться от 700–800 тыс. до 1–2 млн рублей в месяц», — рассказывает эксперт.

Пятая категория — топ-менеджмент в сфере продаж: коммерческие директора, директора по продажам, директора по развитию в крупных компаниях, где доход напрямую зависит от выполнения плана, то есть KPI. Шестая группа — специалисты в области добычи полезных ископаемых — бурильщики, инженеры-геологи, руководители проектов нефтегаза, металлургии — в особенности те, кто работает на руководящих должностях и в сложных условиях, например вахтовым методом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Седьмая группа — высокопрофильные юристы и аудиторы, партнеры в крупных аудиторских консалтинговых компаниях.

Восьмая группа — представители рабочих специальностей, зарплаты которых порой «переваливают» за 200, 300 и даже 500 тысяч рублей. Это инженеры ЧПУ, токари, ремонтники, слесари, сантехники и так далее. «Но это почти всегда не просто специалисты, это именно ведущие специалисты, старшие инженеры, руководители отдела проектов с опытом работы от пяти — семи лет и высоким уровнем экспертизы», — объясняет эксперт. Выпускникам вузов, джуниор-специалистам будет пока еще рано рассчитывать на такие зарплаты в 2026 году, заключает Лоикова.

Читайте также:

Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут

МРОТ повысят на 20%: что будет с зарплатами, пособиями и пенсиями

Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше

Россияне стали получать по 100 тысяч. Это правда, зарплаты продолжат расти?

В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами