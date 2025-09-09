Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 20:50

До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году

Добыча нефти в Западной Сибири Добыча нефти в Западной Сибири Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Эксперты утверждают, что гонка зарплат в России закончилась, но это не значит, что отдельные специалисты не смогут претендовать на повышение окладов. NEWS.ru узнал, кто из россиян будет зарабатывать больше всех в 2026 году.

Что будет влиять на рост зарплат в 2026 году в РФ

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит NEWS.ru, что множество факторов будет влиять на динамику зарплат в целом. По его словам, среди них общее замедление экономики, охлаждение рынка труда, опережающая индексация МРОТ, повышение зарплат бюджетников, а также ограничения на работу иностранных граждан в ряде регионов и отраслей.

Эксперт отметил, что в среднем доходы будут расти медленнее, чем в 2023–2024 годах. «Скорее всего, опережающими темпами подрастут самые низкие зарплаты независимо от сферы деятельности, но многие столкнутся с остановкой роста зарплаты даже в номинальном выражении», — считает эксперт.

Кто из специалистов будет востребован в 2026 году в РФ

По мнению Копейкина, в финансах, IT-секторе, нефтегазодобыче, а также в управлении зарплаты останутся традиционно высокими. «Будут и дальше востребованы опытные логисты и другие специалисты в сфере транспорта и внешней торговли. В этих сферах зарплаты в 200–300 тысяч рублей не редкость и сейчас», — отмечает экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По прогнозам эксперта, доходы будут расти быстрее у работников, обладающих высокой квалификацией и востребованными навыками, в то время как у их менее квалифицированных коллег они будут падать.

Фронтальный скачок зарплат в промышленности может прекратиться, но зарплаты специалистов, умеющих пользоваться новейшим оборудованием и технологиями, увеличатся, прогнозирует Копейкин. «Явно неплохие перспективы и у квалифицированных инженерно-технических работников в самых разных секторах. На фоне ограничений для мигрантов в отдельных регионах может подскочить и доход работающих в сфере услуг, включая находящуюся на слуху доставку, такси и, несмотря на сокращение объемов, даже стройку. Особенно в сфере отделочных работ», — рассуждает эксперт.

Экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев считает, что рабочие специальности будут особенно цениться. «Если человек просто готов работать руками — уже хорошо, а если он при этом владеет сложной техникой — вообще прекрасно», — подчеркивает собеседник NEWS.ru.

По его словам, врачи тоже будут цениться, но тут есть нюансы. «В провинции это работа не сильно денежная, несмотря на жуткую нехватку кадров. Но если мы говорим о частной клинике в большом городе, то тут хорошему специалисту заплатят любые деньги, конечно, в границах разумного», — заверяет Копейкин.

По словам эксперта, бум IT, скорее всего, скоро «схлынет», зарплаты останутся высокими, но без «горячки». Действительно классные специалисты будут получать достойный доход, считает экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доцент кафедры «менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета Тимофей Башлыков рассказывает, что на рынке будут цениться руководители и высококвалифицированные специалисты IT-сферы (например, специалисты по машинному обучению, аналитики данных), работники добывающих отраслей экономики, представители финансового сектора, промышленных и строительных рабочих и ИТР (инженерно-технический работник. — NEWS.ru).

«При этом сохранится разница в оплате труда у тех, кто работает в Москве, и у тех, кто работает в других российских регионах», — говорит собеседник NEWS.ru.

Кто будет получать зарплату больше остальных

HR- эксперт Зулия Лоикова выделяет несколько групп специалистов, которые «с высокой вероятностью» в 2026 году будут иметь доход 200–300 тысяч и выше.

«Важно понимать, что такие зарплаты — это почти всегда Москва, в меньшей степени Санкт-Петербург и другие крупные города-миллионники. В регионах уровень зарплат значительно ниже», — отмечает собеседница NEWS.ru.

Первая категория — IT-специалисты узкой специализации, в частности специалисты по кибербезопаности, эксперты, обладающие глубокими знаниями Java, программисты на языках C, C++ и Go (Golang), специалисты в области Big Data и Machine Learning (ML), а также DevOps-инженеры (универсальный IT-специалист, который работает над запуском программного обеспечения. — NEWS.ru).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Их зарплаты в крупных компаниях и банках уже сейчас легко достигают 300–500 тысяч в месяц и выше», — говорит Лоикова.

Вторая категория — финансисты, банкиры высшего звена. Это топ-менеджеры, руководители департаментов, директора по развитию в крупных банках и инвесткомпаниях. Также в этот список попали аналитики, трейдеры, управляющие крупными портфелями с большой клиентской базой. Им готовы платить от 350 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц, уточняет Лоикова.

Третья группа — люди, связанные с ОПК и импортозамещением: инженеры, конструкторы, технологи, проектировщики, высококвалифицированные кадры в авиа-, судо-, машиностроении. Четвертая категория — врачи, узкие специалисты, работающие в частных столичных клиниках: хирурги высшей категории, стоматологи, имплантологи, ортодонты, косметологи, репродуктологи, онкологи.

«Их зарплаты могут варьироваться от 700–800 тыс. до 1–2 млн рублей в месяц», — рассказывает эксперт.

Пятая категория — топ-менеджмент в сфере продаж: коммерческие директора, директора по продажам, директора по развитию в крупных компаниях, где доход напрямую зависит от выполнения плана, то есть KPI. Шестая группа — специалисты в области добычи полезных ископаемых — бурильщики, инженеры-геологи, руководители проектов нефтегаза, металлургии — в особенности те, кто работает на руководящих должностях и в сложных условиях, например вахтовым методом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Седьмая группа — высокопрофильные юристы и аудиторы, партнеры в крупных аудиторских консалтинговых компаниях.

Восьмая группа — представители рабочих специальностей, зарплаты которых порой «переваливают» за 200, 300 и даже 500 тысяч рублей. Это инженеры ЧПУ, токари, ремонтники, слесари, сантехники и так далее. «Но это почти всегда не просто специалисты, это именно ведущие специалисты, старшие инженеры, руководители отдела проектов с опытом работы от пяти — семи лет и высоким уровнем экспертизы», — объясняет эксперт. Выпускникам вузов, джуниор-специалистам будет пока еще рано рассчитывать на такие зарплаты в 2026 году, заключает Лоикова.

Читайте также:

Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут

МРОТ повысят на 20%: что будет с зарплатами, пособиями и пенсиями

Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше

Россияне стали получать по 100 тысяч. Это правда, зарплаты продолжат расти?

В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами

зарплаты
специалисты
доходы
профессии
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге мясник из Палестины изнасиловал подростка
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании
Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой
Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце
Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию
До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году
Новая компания Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации
ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.