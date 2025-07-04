В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами

В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами

Крупные российские предприятия начали переходить на четырехдневную рабочую неделю. Предполагается, что новый график будет действовать до конца года. Большинство россиян хотели бы трудиться не пять, а только четыре дня из семи, но сейчас для предприятий это вынужденная мера. О том, кого еще могут коснуться изменения в работе и как это повлияет на зарплаты, — в материале NEWS.ru.

Что известно о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) решил перевести административный персонал всех структурных подразделений на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятий реализуется антикризисная программа», — объяснили в ЧЭМК.

С 1 сентября административные сотрудники всех подразделений, работающие в дневное время, будут переведены на сокращенную рабочую неделю — четыре дня вместо пяти — до конца 2025 года. Всего новая мера затронет 1200 человек.

В компании подчеркнули, что никаких сокращений персонала не планируется. А если ситуация на рынке улучшится, то антикризисные меры пересмотрят.

Кто еще собирается или уже перешел на четырехдневку

Весной 2025 года на четырехдневку перешел донской производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», пояснив, что стал производить примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад.

В апреле сообщалось, что с июля перейдут на четырехдневную рабочую неделю крупные заводы Ярославля — «Автодизель» и ЯЗДА. Первый — моторный завод, второй — завод дизельной аппаратуры. Причиной сокращения рабочей недели руководство предприятий назвало падение рынка коммерческого транспорта. Новый график будет действовать до 31 декабря.

Сотрудник завода «Автодизель» Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

В настоящее время Петербургский тракторный завод официально рассматривает возможность введения четырехдневной рабочей недели с августа. А с июля предприятие отправило сотрудников в коллективный отпуск. По словам работников, которых ознакомили с соответствующим приказом, отпуск будет оплачиваться. Но тем, у кого не хватает дней, придется взять их за счет следующего года. Тем, кто не согласен с таким вариантом, предлагают уволиться по собственному желанию или по соглашению. По грядущей четырехдневке — подход аналогичный, пишет «Фонтанка». Источники издания говорят, что причиной таких решений стало снижение спроса на сельхозтехнику.

Из-за сильного падения продаж на сокращенную неделю может перейти КамАЗ. Хотя пока такого решения нет, заверяют в компании.

Сколько россиян хотели бы работать меньше обычного

Согласно результатам исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и сервиса «Зарплата.ру», 76% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Правда, они хотят работать меньше только при полном сохранении дохода.

Еще 7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата снизится. При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% опрошенных полностью устраивает традиционная пятидневка, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки.

Кто еще может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Сейчас признаки перехода на четырехдневную рабочую неделю наблюдаются лишь в отдельных секторах и не носят массового характера, говорит NEWS.ru экономист Николай Кульбака. По его словам, особенно остро в сложившихся условиях страдает сырьевой экспорт России, сложная ситуация отмечается в металлургии.

В ряде отраслей сохраняются собственные трудности. Среди них — угольная промышленность и транспорт, особенно железнодорожный сектор, где фиксируется заметное падение объемов перевозок и ухудшение финансовых показателей, рассказывает Кульбака. Тем не менее распространения по цепочке четырехдневной рабочей недели пока не будет, считает он.

Добыча угля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для кого сокращение рабочей недели будет безболезненным

По мнению старшего преподавателя кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилла Щербакова, переход на четырехдневную рабочую неделю возможен для тех отраслей, где труд жестко не привязан ко времени, а ориентирован на результат.

«Это в первую очередь IT-компании, консалтинг, финансы, медиа, образование и научные учреждения. Также возможен частичный переход в госструктурах или в частных компаниях, которые хотят повысить привлекательность для сотрудников», — говорит собеседник NEWS.ru. В промышленности и торговле такой переход маловероятен без снижения зарплаты или перераспределения смен, добавляет он.

Как изменения графика отразятся на зарплатах

Если сохраняется объем работы и эффективность, зарплаты могут остаться прежними, полагает Щербаков. «Но если сокращаются не только дни, но и часы, то при почасовой или сдельной оплате возможна потеря 10–20% дохода, — допускает эксперт. — Все зависит от трудового договора, конкретной отрасли и того, как работодатель организует работу. Чем больше автоматизации и чем выше производительность — тем больше шансов сохранить зарплату».

В случае вынужденного перевода сотрудников на четырехдневку зарплаты будут снижаться пропорционально сокращению рабочих дней, говорит NEWS.ru доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«То есть речь идет о тех случаях, когда перевод на четырехдневную неделю происходит в рамках антикризисной программы. Для этого (снижения расходов на оплату труда. — NEWS.ru) они и сокращают рабочую неделю», — объясняет эксперт.

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