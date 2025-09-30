Раскрыто, кого США могут вынудить сократить закупки российской нефти Политолог Озер: США могут вынудить Турцию сократить закупки российской нефти

США могут вынудить Турцию сократить закупки российской нефти в ближайшем будущем, считает турецкий политолог Энгин Озер. По его мнению, которое приводит РИА Новости, при этом Анкара сохранит объемы закупок газа из России.

Вашингтон может попытаться вынудить Анкару закупать нефть у регионального правительства Курдистана на северо-востоке Сирии. Наихудший сценарий для Турции — оказаться в положении, когда придется закупать нефть напрямую у курдского правительства в Сирии. Поэтому в ближайшей перспективе Анкара, вероятно, сократит импорт нефти из России, одновременно соблюдая действующие соглашения по газу, — полагает Озер.

Он считает, что президент США Дональд Трамп на этом направлении действует не столько против России, сколько в интересах США. По его словам, глава Белого дома намерен расширить список стран, закупающих американский сжиженный природный газ.

Команда Трампа стремится заставить такие страны, как Турция, платить за лозунг Drill, baby, drill («Бури, детка, бури». — NEWS.ru), который использовался в ходе предвыборной кампании и поощрял активное наращивание добычи нефти и газа, — резюмировал Озер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о содержательных переговорах с Трампом. Встреча глав государств состоялась 25 сентября в Белом доме, одной из центральных тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.