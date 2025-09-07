Составлен список специалистов, которым готовы платить до 500 тысяч рублей

Во все времена не теряет своей актуальности вопрос о том, на кого пойти учиться, чтобы много зарабатывать. Среди самых высокооплачиваемых специалистов сегодня люди, которые умеют работать руками. NEWS.ru рассказывает, сколько они зарабатывают и кто на рынке труда теперь ценится особенно высоко.

Сколько в среднем получают рабочие в России

По данным hh.ru, предоставленным NEWS.ru, наибольшая предлагаемая зарплата в России в разрезе рабочих профессий у сварщиков — 208,3 тысячи рублей (по состоянию на третий квартал 2025 года). Причем за год зарплатные предложения работодателей для этих специалистов выросли на 32%.

На втором месте по уровню дохода водители, средняя предлагаемая зарплата в соответствующих вакансиях — 202,5 тысячи рублей. За год показатель вырос на 63%, или на 78,2 тысячи рублей. На третьем месте прорабы, они в среднем получают 160 тысяч рублей (рост на 17%).

Зарплаты машинистов выросли до 152 тысяч рублей (+6%), маляров и штукатуров — до 147,5 тысячи (+40%), монтажников — до 145,6 тысячи (+28%), автослесарей и автомехаников — до 120,2 тысячи рублей (+8), разнорабочих — до 115,9 тысячи рублей (+34%).

Согласно данным сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении NEWS.ru), более 100 тысяч рублей работодатели готовы платить только прорабам. Медианная зарплата монтажников сегодня составляет 94 тысячи рублей. Токарь, фрезеровщик, сварщик, водитель, автослесарь и разнорабочий зарабатывают в среднем 80–90 тысяч рублей.

От чего зависит зарплата специалистов рабочих профессий

Зарплата зависит от региона, опыта, разряда, специфики предприятия и готовности (либо неготовности) кандидата к вахтовому методу работы, говорит NEWS.ru HR-эксперт Зулия Лоикова.

«В Москве, Санкт-Петербурге, а также северных регионах зарплаты могут быть на 30–50% выше среднего показателя по России, в небольших городах, соответственно, ниже», — рассказывает она.

По ее словам, одна из самых высокооплачиваемых профессий на сегодняшний день — сварщик. Он зарабатывает в среднем от 90 до 180 тысяч рублей в месяц. Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) в среднем получают 70–130 тысяч, электрики — 65–125 тысяч рублей (особенно ценятся специалисты с допуском по электробезопасности до 1000 вольт и опытом работы на сложных установках).

«Зарплаты плотников и столяров — примерно 55–100 тысяч. Сюда мы относим как рабочих, занимающихся черновой работой на стройке, так и тех, кто, к примеру, делает мебель на заказ. Сейчас реально очень много компаний, которым нужны такие люди», — отмечает Лоикова.

Также высок спрос на каменщиков, штукатуров и плиточников. В среднем они получают 100–120 тысяч, однако оплата их услуг зачастую сдельная, поэтому и доход может быть выше: есть специалисты, зарабатывающие около 500 тысяч рублей в месяц, указывает HR-эксперт. Зарплата токаря, токаря-фрезеровщика на станках с ЧПУ составляет в среднем 140–160 тысяч и выше. Специалисты с высоким разрядом могут получать и 350– 500 тысяч, продолжает собеседница NEWS.ru.

Электромонтажники получают в среднем 100–180 тысяч. Сантехники, монтажники инженерных систем зарабатывают 130–250 тысяч рублей, машинисты холодильных установок — 130–220 тысяч. Это нишевая, но критически важная для сферы логистики и торговли профессия, замечает Лоикова.

Почему труд рабочих сегодня высоко ценится

Высокий спрос на этих специалистов эксперт объясняет необходимостью модернизации инфраструктуры и увеличением объема гособоронзаказа. «Ограничение импорта привело к росту отечественного производства. Заводы начали работать с большей загрузкой и при этом остро нуждаются в кадрах. Поэтому они переплачивают, и конкуренция за рабочие руки действительно очень серьезная», — говорит Лоикова.

Спрос многократно превышает предложение, что закономерно взвинчивает стоимость труда. Кадровый дефицит тоже объясняется просто: большинство опытных рабочих — это люди предпенсионного и пенсионного возраста, на смену им прийти некому. «Последние двадцать лет молодежь стремилась получать дипломы „офисного работника“, считая рабочие профессии непрестижными», — указывает эксперт.

Кто может рассчитывать на более высокую зарплату

«Нужно понимать, что современный рабочий — это зачастую вовсе не человек с кувалдой, а реальный специалист, который умеет работать со сложным оборудованием», — говорит Лоикова.

Поэтому сегодня ценятся специалисты, которые умеют читать чертежи и техкарты, понимают основы электроники, программирования ЧПУ и т. п. «Это сварщик, который работает на автоматизированной линии, или слесарь КИПиА, который настраивает датчики на роботизированном конвейере. Такую квалификацию нельзя получить за месяц. Это годы обучения и опыта работы», — поясняет Лоикова.

Еще выше зарплаты у тех, кто работает вахтовым методом. Такой труд справедливо оплачиваться выше — в 1,5–2 раза, добавляет собеседница NEWS.ru.

