09 сентября 2025 в 17:15

Иммунолог встал на защиту аспирина

Иммунолог Продеус заявил, что аспирин спас миллионы людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аспирин спас миллионы людей, заявил НСН педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус. Таким образом он прокомментировал высказывание телеведущего Александра Мясникова о том, что это средство может оказаться смертельно опасным.

Нет ничего на 100% полезного или на 100% вредного. Но аспирин спас миллионы людей, поэтому ставить клеймо не нужно. Я думаю, что доктор Мясников так и не делал, он сказал о противопоказаниях. Принимать аспирин без назначения врача не следует, это основная идея, — пояснил Продеус.

Ранее Мясников заявил что, аспирин обладает страшными побочными эффектами и его нельзя принимать без назначения. По его словам, в других странах этот препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.

До этого Продеус заявил, что схема лечения сезонной аллергии должна подбираться врачом при личном осмотре. Он подчеркнул, что существует множество различных вариантов терапии, в том числе превентивная, которая проводится зимой и осенью.

