Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:40

Экс-глава НАТО рассказал о советах Зеленскому

Столтенберг заявил, что предлагал Зеленскому финское решение по Украине

Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии в 1940-е годы, сообщает France Presse со ссылкой на книгу экс-чиновника «Под моим надзором». По его словам, в Киеве отвергли идею «финского решения», отказавшись уступать какие-либо территории.

Когда я впервые намекнул на «финское решение» <...>, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий, — отметил Столтенберг.

Со временем, продолжил он, Зеленский и его советники оказались более восприимчивыми к этой идее. Но они считали, что безопасность Украины и новые территориальные реалии должны быть гарантированы через членство страны в НАТО.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье заявил, что президент Украины стал заложником собственной политики. По его оценке, украинский лидер пытается избежать неизбежных последствий своих решений, одновременно способствуя разрушению Европы по разработанному им сценарию.

До этого политик заявлял, что подписание мирного договора по урегулированию конфликта на Украине при нынешнем президенте невозможно. Медведчук добавил, что Зеленский не обладает необходимой самостоятельностью для принятия принципиальных решений.

Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский
Украина
мирное урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.