Экс-глава НАТО рассказал о советах Зеленскому Столтенберг заявил, что предлагал Зеленскому финское решение по Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии в 1940-е годы, сообщает France Presse со ссылкой на книгу экс-чиновника «Под моим надзором». По его словам, в Киеве отвергли идею «финского решения», отказавшись уступать какие-либо территории.

Когда я впервые намекнул на «финское решение» <...>, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий, — отметил Столтенберг.

Со временем, продолжил он, Зеленский и его советники оказались более восприимчивыми к этой идее. Но они считали, что безопасность Украины и новые территориальные реалии должны быть гарантированы через членство страны в НАТО.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье заявил, что президент Украины стал заложником собственной политики. По его оценке, украинский лидер пытается избежать неизбежных последствий своих решений, одновременно способствуя разрушению Европы по разработанному им сценарию.

До этого политик заявлял, что подписание мирного договора по урегулированию конфликта на Украине при нынешнем президенте невозможно. Медведчук добавил, что Зеленский не обладает необходимой самостоятельностью для принятия принципиальных решений.