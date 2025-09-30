Экономист объяснил, как сократят разрыв между средней пенсией и зарплатой Экономист Дорофеев: индексация пенсий сократит разрыв с размерами зарплат

Индексация страховых и социальных пенсий, превышающая уровень инфляции, призвана сократить разрыв между пенсиями и зарплатами, который сформировался в последние несколько лет, считает доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. По его словам, которые приводит aif.ru, «догоняющая» индексация продолжится и в ближайшие годы.

Очень важно сократить разрыв между средней пенсией и зарплатой, который сформировался в последние несколько лет. Отсюда рост пенсий выше инфляции, повышение других социальных выплат и увеличение объема бюджета Соцфонда в целом. Следующие несколько лет, думаю, такая «догоняющая» индексация продолжится, — поделился Дорофеев.

Экономист отметил, что инфляция в России на данный момент постепенно замедляется. Он добавил, что во второй половине следующего года она может существенно снизиться.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.