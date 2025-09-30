Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:22

Гериатр рассказал, как организовать себе интересную жизнь на пенсии

Гериатр Прощаев: задача пожилого человека — стать полезным себе и окружающим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная задача пожилого человека — стать полезным себе и окружающим, заявил в разговоре с NEWS.ru директор Научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, такая жизнь будет разнообразной и интересной. Он посоветовал пенсионерам развивать социальные связи, осваивать интернет и общаться онлайн. Общество же также должно способствовать тому, чтобы пенсионер не чувствовал себя брошенным и одиноким.

Развивайте социальные связи. Сделайте свою жизнь интересной, многогранной. Изучайте интернет, общайтесь онлайн. Задача пожилого человека — построить свою жизнь таким образом, чтобы каждый день быть полезным себе, окружающим, родным, друзьям, — сказал Прощаев.

Ранее психолог Екатерина Кольцова сообщила, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, это опасно для психического и физического здоровья и может привести к серьезной депрессии. Она отметила, что важно отличать гнетущее одиночество от сознательной социальной изоляции, которая не несет вреда.

