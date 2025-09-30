Польша отказалась от одного финансового требования к России

Польша отказалась от одного финансового требования к России Навроцкий: Польша не собирается требовать репараций от России

Польша считает невыполнимым получение якобы репараций от России за Вторую мировую войну, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Radio Zet. Он также подчеркнул, что возобновление данного вопроса стало бы «пощечиной» для Германии.

В настоящее время обращение с темой репараций к России было бы невозможным для реализации, — подчеркнул президент.

Вместе с тем отмечается, что тема репараций от Германии за годы нацистской оккупации Польши поднимается с 2018 года. В 2022 году власти представили трехтомный доклад о потерях. В документе заявлена итоговая сумма компенсации — 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн или 124 трлн рублей).

Ранее Навроцкий нарушил дипломатическую традицию, не пригласив министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, направляющегося на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. По словам пресс-секретаря польского МИД Павла Вроньского, ранее такие совместные перелеты были элегантной традицией.

Также президент Польши высказался о необходимости доступа страны к совместному использованию ядерного оружия союзников НАТО. Он также отметил заинтересованность Варшавы в развитии собственного ядерного потенциала.