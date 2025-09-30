В США раскрыли катастрофические последствия передачи ракет Tomahawk

Возможная передача Украине ракет Tomahawk может спровоцировать военное столкновение США и России в Европе, считает бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен. В своей статье для Substack он назвал это решение крайне рискованным.

Это решение — опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе, — заявил эксперт.

Брайен пояснил, что развертывание Tomahawk предполагает присутствие американских военных на территории Украины. Это, в свою очередь, влечет за собой непосредственное участие США в конфликте.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии. По его словам, Киев не располагает носителями данных боеприпасов. Вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем, считает Дандыкин.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».