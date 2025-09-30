Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:03

Мощный взрыв в Пакистане попал на видео

Дорожная камера сняла взрыв с погибшими на юго-западе Пакистана

Фото: PPI/Global Look Press

По меньшей мере 10 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва в городе Кветта в юго-западной провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn. На кадрах видно, что происшествие случилось на оживленной улице, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса (ПК). Взрывчатка находилась в транспортном средстве.

В результате взрыва 10 человек погибли, а 32 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в гражданскую больницу и травматологический центр, — рассказал министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар.

Ранее уголовное дело о теракте возбудили следователи после взрыва посылки в отделении почты в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось 24 сентября на проспекте Обуховской Обороны около станции метро «Пролетарская». Полиция задержала 62-летнего мужчину. Изначально на него составили протокол о мелком хулиганстве, но затем ГСУ СК по Сант-Петербургу возбудил уголовное дело о теракте.

До этого сообщалось, что в центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв. На месте обнаружены другие взрывные устройства.

Азия
Пакистан
взрывы
теракты
