Мощный взрыв в Пакистане попал на видео Дорожная камера сняла взрыв с погибшими на юго-западе Пакистана

По меньшей мере 10 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва в городе Кветта в юго-западной провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn. На кадрах видно, что происшествие случилось на оживленной улице, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса (ПК). Взрывчатка находилась в транспортном средстве.

В результате взрыва 10 человек погибли, а 32 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в гражданскую больницу и травматологический центр, — рассказал министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар.

