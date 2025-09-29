Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом SHOT: ПВО сбила над Белгородом четыре украинских БПЛА «Дартс»

По данным Telegram-канала SHOT, над Белгородом прозвучала серия взрывов. Канал утверждает, что город атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины типа «Дартс». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что было сбито не менее четырех дронов. Местные жители пояснили каналу, что они направлялись в сторону местной гидроэлектростанции.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее объявлял опасность атаки беспилотников на всей территории региона. Он также сообщал о сбитом над Белгородским районом беспилотнике. По его данным, никто не пострадал.

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что в ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по региону. Он выразил искренние соболезнования близким погибших и пообещал поддержку пострадавшей семье.