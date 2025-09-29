Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 23:52

Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ

Кореняко: Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры носят временный характер и будут действовать до особого распоряжения. Решение было принято в соответствии с установленными регламентами и нормами авиационной безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Пассажирам, у которых запланированы авиаперелеты через волгоградский аэропорт, рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков или в справочной службе аэропорта. Все службы аэродрома работают в штатном режиме и готовы к оперативному восстановлению нормального графика полетов после отмены ограничений.

