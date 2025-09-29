Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:29

Политолог объяснил причины закрытия аэропортов в Европе

Политолог Первушин: ЕС может пытаться устроить воздушную блокаду Калининграда

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Участившиеся случаи закрытия европейских аэропортов из-за угроз атак беспилотников могут свидетельствовать о попытках Запада изолировать Калининградскую область, перекрыв воздушный коридор, сообщил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова политолог Борис Первушин в комментарии ТАСС. Он отметил, что подобные инциденты служат проверкой различных сценариев возможной конфронтации с Россией.

Такие инциденты — это не просто паника, но еще и проверка разных сценариев будущей конфронтации. Европа шаг за шагом проверяет, как Россия отреагирует. <…> В крайнем случае это может привести даже к попытке перекрыть воздушный коридор между Калининградом и остальной Россией, — сказал эксперт.

Ранее представитель Национальной компании бухарестских аэропортов (CNAB) сообщил о временных сбоях в работе воздушной гавани из-за обнаружения дрона возле взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел во время посадки самолета Airbus 330 авиаперевозчика Turkish Airlines, когда пилоты заметили беспилотник и сразу же предупредили диспетчера. В целях безопасности полетов аэропорт был закрыт для приема рейсов на 40 минут, а часть самолетов перенаправили на альтернативные полосы.

