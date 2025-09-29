Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 09:06

Беспилотник нарушил работу аэропорта в европейском городе

Работа аэропорта Бухареста была нарушена из-за гражданского беспилотника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа аэропорта Бухареста была нарушена из-за гражданского беспилотника, сообщила Национальная компания бухарестских аэропортов (CNAB). Объект обнаружили рядом со взлетно-посадочной полосой.

В момент посадки самолета Airbus 330 авиакомпании Turkish Airlines экипаж сообщил диспетчеру о беспилотнике. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт на 40 минут перестал принимать рейсы, несколько воздушных судов перенаправили на другие взлетно-посадочные полосы. В настоящее время власти ищут оператора гражданского дрона.

Ранее аэропорт норвежского города Бардуфосс закрыли на прием и отправку самолетов из-за замеченных в его районе беспилотников. По словам представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс авиарейсу пришлось развернуться.

До этого в Германии пилоты за август зафиксировали 447 случаев сбоев в работе системы GPS. Эксперты назвали эту ситуацию угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвали к усилению мер защиты.

Румыния
аэропорты
дроны
рейсы
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.