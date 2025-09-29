Беспилотник нарушил работу аэропорта в европейском городе

Работа аэропорта Бухареста была нарушена из-за гражданского беспилотника, сообщила Национальная компания бухарестских аэропортов (CNAB). Объект обнаружили рядом со взлетно-посадочной полосой.

В момент посадки самолета Airbus 330 авиакомпании Turkish Airlines экипаж сообщил диспетчеру о беспилотнике. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт на 40 минут перестал принимать рейсы, несколько воздушных судов перенаправили на другие взлетно-посадочные полосы. В настоящее время власти ищут оператора гражданского дрона.

Ранее аэропорт норвежского города Бардуфосс закрыли на прием и отправку самолетов из-за замеченных в его районе беспилотников. По словам представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс авиарейсу пришлось развернуться.

До этого в Германии пилоты за август зафиксировали 447 случаев сбоев в работе системы GPS. Эксперты назвали эту ситуацию угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвали к усилению мер защиты.