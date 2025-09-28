Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:58

Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS

В Германии за месяц зафиксировали 447 сбоев GPS

В Германии пилоты за август зафиксировали 447 случаев сбоев в работе системы GPS, сообщает издание Die Welt. Эксперты назвали эту ситуацию угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвали к усилению мер защиты.

По данным издания, количество инцидентов выросло по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано всего 25 подобных случаев. Как уточнило Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры, большая часть помех зафиксирована в районе Балтийского моря. По предварительной информации, причиной сбоев могут быть мощные глушители.

Ранее военный самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес столкнулся с помехами GPS при полете у границы Калининградской области. На борту находились родственники испанских летчиков, участвующих в миссии НАТО в Литве. Самолет следовал на встречу с литовской коллегой министра.

До этого в брюссельском аэропорту отменили или перенаправили 44 рейса из-за кибератаки на системы регистрации и посадки — половина вылетов не состоялась. Персонал аэропорта перешел на ручную обработку пассажиров для минимизации последствий инцидента.

