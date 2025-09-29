В Сети появились видео испытаний китайского истребителя шестого поколения В КНР показали прототип истребителя шестого поколения без хвостового оперения

Появились видео испытаний прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36, о котором известно крайне мало, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Машина лишена килей и хвостового горизонтального оперения.

Военкор предположил, что горизонтальное хвостовое оперение заменит развитая механизация крыльев. Появившиеся в Сети чертежи свидетельствуют, что у истребителя будет три двигателя. Вероятно, они будут помогать J-36 набирать гиперзвуковую скорость или взлетать с палубы авианосца.

Форма фюзеляжа «летающее крыло» для китайского авиапрома нетипична. Она уменьшает радиолокационную заметность истребителя, уточнил Коц.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Китай имеет существенное преимущество над Западом в разработке истребителей шестого поколения. Старший аналитик по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольм Дэвис отметил, что Военно-воздушные силы КНР могут заполучить такие истребители уже к концу этого десятилетия. Американская программа Next Generation Air Dominance (NGAD) и европейско-японская Global Combat Air Programme (GCAP), вероятно, выпустят самолеты лишь к середине 2030-х годов.