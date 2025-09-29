Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Кубани газовики избежали тюрьмы за смерть четырех детей и взрослого

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Трое сотрудников газовой службы в Краснодарском крае осуждены за гибель семьи из пяти человек, включая четверых детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Северский районный суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Каждый из фигурантов дела приговорен к ограничению свободы сроком на два года и шесть месяцев.

Прокуратурой Северского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении должностных лиц газораспределительной организации, по вине которых погибла семья из пяти человек, — сказано в сообщении.

В обосновании приговора указывается, что в феврале 2022 года пять человек погибли от острого отравления монооксидом углерода. Следствие установило, что осужденные не обеспечили должное проведение ежегодного технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, что привело к проникновению и накоплению угарного газа в жилом помещении до смертельной концентрации.

Ранее двое сотрудников коммунальной службы из Таганрога погибли во время ремонта коллектора. Мужчин отправили работать на улице Сызранова, позже их тела нашли на дне колодца. Предварительно, оба сотрудника отравились газом.

