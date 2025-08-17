Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца В Таганроге коммунальщики погибли во время ремонта коллектора

Двое сотрудников коммунальной службы из Таганрога погибли во время ремонта коллектора, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, мужчин отправили работать на улице Сызранова, позже их тела нашли на дне колодца. Предварительно, оба сотрудника отравились газом.

Следователи уже провели осмотр места трагедии и назначили необходимые экспертизы. Точные причины и обстоятельства гибели рабочих устанавливаются. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда.

Ранее сообщалось, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие. Причиной трагедии стало обрушение элементов дымовой трубы. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

До этого прокуратура Новгородской области начала проверку после трагической гибели рабочего на предприятии Великого Новгорода. Мужчина скончался во время работы на оборудовании для прессования бумажных отходов. Он получил смертельную травму головы при эксплуатации пресса для макулатуры.