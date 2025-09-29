Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:41

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ России определил курс доллара на 30 сентября в размере 82,86 рубля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Официальные курсы американского доллара и евро к российскому рублю были снижены, сообщается на сайте Центробанка РФ. Согласно данным финансового регулятора, новые значения вступят в силу 30 сентября.

Стоимость доллара США уменьшилась более чем на 74 копейки по сравнению с показателями предыдущего рабочего дня. Теперь за один доллар будут давать 82 рубля 86 копеек против предыдущих 83 рублей 61 копейки.

Евро также подешевел на 54 копейки, достигнув отметки в 97 рублей 14 копеек. Позитивная динамика затронула и китайскую национальную валюту, курс которой снизился до 11 рублей 60 копеек.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил NEWS.ru, что курс доллара вернется к трехзначным значениям не ранее начала следующего года. По его словам, американская валюта способна подорожать до 110 рублей. Это может произойти либо в середине, либо в конце 2026 года, считает эксперт.

Прежде доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что недавний рост рубля носил временный характер. По ее словам, позитивная динамика была обусловлена решениями ЦБ и конъюнктурой на сырьевых рынках, однако в скором времени ее сменит ослабление, из-за чего курс доллара может достичь 105 рублей.

