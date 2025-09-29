МОК принял к сведению решение IPC восстановить членство России

Международный олимпийский комитет принял к сведению решение Генассамблеи Международного паралимпийского комитета полностью восстановить членство России, сообщил AFP представитель МОК. Он уточнил, что проведение Паралимпийских игр регулируют именно IPC и международные спортивные федерации.

IPC вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, являются теми органами, которые регулируют проведение Паралимпийских игр, — отметил представитель МОК.

Ранее министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение IPC о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) станет ориентиром для МОК. Дегтярев также поздравил спортивное сообщество, подчеркнув, что его успех — результат упорного труда.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала разрешение российским паралимпийцам выступать под национальным флагом. Она порадовалась за спортсменов, но призвала не строить предположений о подобных послаблениях для Олимпийских игр.