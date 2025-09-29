Малышева рассказала о поводах срочно обратиться к врачу при насморке Малышева: нужно обращаться к врачу при длящемся больше недели насморке

Нужно оперативно обращаться за медицинской помощью при насморке в тех ситуациях, когда симптомы сохраняются дольше семи дней, заявила врач-терапевт и известная телеведущая Елена Малышева во время эфира программы «Жить здорово!». Также она указала на необходимость визита к врачу при появлении носовых кровотечений, болезненных ощущений в зоне носовых пазух, при постоянной заложенности лишь одной ноздри и в случае утраты обоняния.

Телеведущая добавила, что особого внимания требует насморк, появившийся после перенесенной травмы головы. Дополнительно Малышева посоветовала людям, испытывающим проблемы с носом, проверять состояние шейных лимфатических узлов. Если наблюдается их увеличение, то требуется срочно записаться на прием к доктору.

Ранее врач Дмитрий Шубин предупредил об опасности некоторых народных методов лечения насморка. По его словам, распространенные в народе советы часто оказываются вредными и могут только ухудшить состояние человека. Специалист призвал отказаться от такого способа, как прикладывание к носу мешочка с нагретой солью. Также он категорически не рекомендует закапывать в носовые ходы растительные соки, например чеснока или лука.