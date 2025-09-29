Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:34

«С кем мне говорить?»: Гросси заявил о необходимости диалога с Путиным

Гросси заявил, что не видит альтернатив прямому диалогу с Россией

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

МАГАТЭ продолжает поддерживать диалог с Россией в условиях специальной военной операции на Украине, поскольку альтернативных способов управления ядерными рисками не существует, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что, несмотря на критику западных стран, этот контакт позволяет оказывать определенное влияние на ситуацию с ядерной безопасностью, передает ТАСС.

Когда конфликт только начался, многие [западные страны] меня критиковали за диалог с президентом России. Однако с кем иначе мне говорить?говорится в сообщении.

Ранее Гросси заявил о важности взаимодействия с Россией. В ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве он назвал РФ лидером в атомной отрасли.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ заявил о недопустимости нанесения ударов по атомным электростанциям независимо от их территориального расположения. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос об обстрелах Курской и Смоленской АЭС со стороны ВСУ.

Кроме того, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Международного агентства по атомной энергии дать принципиальную оценку недавним обстрелам Запорожской АЭС. Дипломат назвал действия ВСУ крайне безответственными и потребовал незамедлительной реакции международного сообщества.

Рафаэль Гросси
МАГАТЭ
Россия
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.