«С кем мне говорить?»: Гросси заявил о необходимости диалога с Путиным

«С кем мне говорить?»: Гросси заявил о необходимости диалога с Путиным Гросси заявил, что не видит альтернатив прямому диалогу с Россией

МАГАТЭ продолжает поддерживать диалог с Россией в условиях специальной военной операции на Украине, поскольку альтернативных способов управления ядерными рисками не существует, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что, несмотря на критику западных стран, этот контакт позволяет оказывать определенное влияние на ситуацию с ядерной безопасностью, передает ТАСС.

Когда конфликт только начался, многие [западные страны] меня критиковали за диалог с президентом России. Однако с кем иначе мне говорить? — говорится в сообщении.

Ранее Гросси заявил о важности взаимодействия с Россией. В ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве он назвал РФ лидером в атомной отрасли.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ заявил о недопустимости нанесения ударов по атомным электростанциям независимо от их территориального расположения. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос об обстрелах Курской и Смоленской АЭС со стороны ВСУ.

Кроме того, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Международного агентства по атомной энергии дать принципиальную оценку недавним обстрелам Запорожской АЭС. Дипломат назвал действия ВСУ крайне безответственными и потребовал незамедлительной реакции международного сообщества.