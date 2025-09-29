Немецкий автопром проигрывает «китайцам» даже у себя дома Focus: Volkswagen и BMW в Германии стоят в разы дороже, чем в Китае

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезным кризисом ценовой конкурентоспособности, пишет журнал Focus. В частности, базовые модели Volkswagen в самой Германии оказались на 73% дороже, чем аналогичные автомобили на китайском рынке.

Для Volvo эта разница составляет 9%, а для BMW — 4%. Чем выше класс, тем сильнее имидж бренда. Но даже там ценовое давление ощутимо, — отмечается в статье.

Также говорится, что Volkswagen устанавливает конкурентоспособные цены в КНР из необходимости. В то же время премиальность бренда способна уменьшить разрыв. В частности, BMW 3-й серии в Германии до вычета налогов стоит дороже всего на €8000, чем такая же, но в Китае. Однако журналисты указывают на то, что невозможно загрузить производства только за счет продаж флагманских моделей.

Немецкие автоконцерны, ранее декларировавшие переход на электромобили, теперь объявляют о многомиллиардных инвестициях в разработку новых двигателей внутреннего сгорания. Этот «двойной путь», по мнению аналитиков, ведет к распылению ресурсов и еще большему ослаблению позиций компаний.

Эксперты полагают, что будущее немецкого автопрома связано с концентрацией на электромобильности, а инвестиции в устаревающие технологии могут окончательно подорвать конкурентоспособность отрасли на глобальном рынке. Ведь китайские производители, включая MG, Roewe, Changan и Chery, уже предлагают автомобили европейского уровня качества по значительно более низким ценам.

Ранее сообщалось, что бывший завод Toyota в Петербурге может возобновить работу до конца 2025 года. В перезапуске предприятия участвуют компании «Газпром» и «КАМАЗ».