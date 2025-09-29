Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:25

Родители сломавшей руку в игровом центре девочки отсудили крупную сумму

В Оренбурге родителям сломавшей руку семилетней девочки выплатят 105 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семилетняя девочка упала и сломала руку в детском развлекательном центре в Оренбурге, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Инцидент произошел весной этого года. Родители посчитали, что причиной травмы стали нарушения в организации безопасности.

С иском в суд обратилась мать ребенка. В итоге центр обязали выплатить семье компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тыс. рублей, компенсацию морального вреда и штраф в пользу матери в размере 30 тыс. рублей, а также 25-тысячный штраф в пользу государства. Общая сумма составила 105 тыс. рублей.

Ранее жительницу Бийска приговорили к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима после гибели полуторагодовалого ребенка в ее квартире, которая использовалась как нелегальный детский сад. Женщина кормила малыша на необорудованном для этого диване. В итоге ребенок подавился и умер.

До этого в Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за того, что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд, чтобы наказать медиков.

дети
травмы
суды
Оренбург
