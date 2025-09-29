Родители сломавшей руку в игровом центре девочки отсудили крупную сумму

Семилетняя девочка упала и сломала руку в детском развлекательном центре в Оренбурге, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Инцидент произошел весной этого года. Родители посчитали, что причиной травмы стали нарушения в организации безопасности.

С иском в суд обратилась мать ребенка. В итоге центр обязали выплатить семье компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тыс. рублей, компенсацию морального вреда и штраф в пользу матери в размере 30 тыс. рублей, а также 25-тысячный штраф в пользу государства. Общая сумма составила 105 тыс. рублей.

