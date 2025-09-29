Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:10

Когда будут отмечать День ОМОНа в России в 2025 году

День ОМОНа в России День ОМОНа в России Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Бойцы ОМОНа на протяжении 30 с лишним лет отвечают за безопасность граждан России в экстренных ситуациях. Сегодня расскажем про день образования ОМОНа и о целях и задачах этого ведомства. А также узнаем, когда бойцы отметят профессиональный праздник — День ОМОНа — в 2025 году и какие мероприятия будут приурочены к этой дате.

Какого числа отмечают День ОМОНа

Предшественники отрядов ОМОН впервые появились в СССР после окончания Великой Отечественной войны. На службу принимали подготовленных бойцов, имевших реальный опыт ведения боевых действий, — ветеранов войны. Группы бойцов особого назначения создавались в районных отделениях милиции в некоторых крупных городах. Основной их задачей была охрана правопорядка от особо злостных нарушителей. Это было весьма актуально после 1945 года, когда после войны в тылу появилось большое количество преступных элементов. Со временем такие спецотряды сохранили свое значение только в Москве и Ленинграде, поскольку эти города чаще всего посещали иностранцы, и здесь требовалось уделять особое внимание безопасности интуристов, особенно во время массовых мероприятий.

На законодательном уровне решение об организациях специальных отрядов охраны правопорядка было принято на закате Советского Союза — в период перестройки. Так, 3 октября 1988 года был подписан приказ о формировании отрядов милиции особого назначения (с 2011 года — отрядов мобильных особого назначения) — ОМОН. Позднее именно день образования ОМОНа и стал профессиональным праздником этих сил охраны правопорядка.

На государственном уровне профессиональный праздник бойцы стали отмечать с 2002 года. Стоит отметить, что, несмотря на то, что отряды ОМОНа с 5 апреля 2016 года входят в состав Росгвардии, свой профессиональный день омоновцы по-прежнему отмечают именно 3 октября.

День сотрудника ОМОНа День сотрудника ОМОНа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечают памятный день сотрудники ОМОНа

Отряды ОМОНа изначально были созданы, чтобы поддерживать порядок в стране в связи с нестабильной ситуацией. Так, бойцы спецотрядов должны были:
  • бороться с вооруженными группировками в республиках Советского Союза;
  • не допускать разжигания межэтнических конфликтов;
  • вести борьбу с рэкетирами и другими преступными элементами.

К концу 1990-х годов отряды ОМОНа были сформированы в каждом регионе Российской Федерации.

Сегодня в обязанности омоновцев входят следующие задачи:

  • выполнение различных боевых операций в условиях густонаселенного города;
  • боевая поддержка полицейских и сотрудников ГИБДД;
  • ликвидация вооруженных преступников;
  • обеспечение безопасности граждан в зонах стихийных бедствий;
  • участие в операциях криминальной полиции в качестве силовой поддержки;
  • освобождение заложников;
  • противодействие террористам.

Кроме того, отряды омоновцев регулярно отправляют для решения боевых задач в горячие точки.

К сожалению, бойцы нередко гибнут при исполнении служебных обязанностей, поэтому в День ОМОНа в отрядах обычно не проводят развлекательных мероприятий. Каждый год 3 октября в ведомстве чтут павших бойцов, возлагают венки к памятникам, награждают особо отличившихся на службе сотрудников, также в этот день принято представлять к повышению званий и вручать памятные подарки за успешную работу.

Ранее мы рассказывали, как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов.

безопасность
ОМОН
праздники
профессии
Росгвардия
силовые структуры
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.