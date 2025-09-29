Когда будут отмечать День ОМОНа в России в 2025 году

Когда будут отмечать День ОМОНа в России в 2025 году

Бойцы ОМОНа на протяжении 30 с лишним лет отвечают за безопасность граждан России в экстренных ситуациях. Сегодня расскажем про день образования ОМОНа и о целях и задачах этого ведомства. А также узнаем, когда бойцы отметят профессиональный праздник — День ОМОНа — в 2025 году и какие мероприятия будут приурочены к этой дате.

Какого числа отмечают День ОМОНа

Предшественники отрядов ОМОН впервые появились в СССР после окончания Великой Отечественной войны. На службу принимали подготовленных бойцов, имевших реальный опыт ведения боевых действий, — ветеранов войны. Группы бойцов особого назначения создавались в районных отделениях милиции в некоторых крупных городах. Основной их задачей была охрана правопорядка от особо злостных нарушителей. Это было весьма актуально после 1945 года, когда после войны в тылу появилось большое количество преступных элементов. Со временем такие спецотряды сохранили свое значение только в Москве и Ленинграде, поскольку эти города чаще всего посещали иностранцы, и здесь требовалось уделять особое внимание безопасности интуристов, особенно во время массовых мероприятий.

На законодательном уровне решение об организациях специальных отрядов охраны правопорядка было принято на закате Советского Союза — в период перестройки. Так, 3 октября 1988 года был подписан приказ о формировании отрядов милиции особого назначения (с 2011 года — отрядов мобильных особого назначения) — ОМОН. Позднее именно день образования ОМОНа и стал профессиональным праздником этих сил охраны правопорядка.

На государственном уровне профессиональный праздник бойцы стали отмечать с 2002 года. Стоит отметить, что, несмотря на то, что отряды ОМОНа с 5 апреля 2016 года входят в состав Росгвардии, свой профессиональный день омоновцы по-прежнему отмечают именно 3 октября.

День сотрудника ОМОНа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечают памятный день сотрудники ОМОНа

Отряды ОМОНа изначально были созданы, чтобы поддерживать порядок в стране в связи с нестабильной ситуацией. Так, бойцы спецотрядов должны были:

бороться с вооруженными группировками в республиках Советского Союза;

не допускать разжигания межэтнических конфликтов;

вести борьбу с рэкетирами и другими преступными элементами.

К концу 1990-х годов отряды ОМОНа были сформированы в каждом регионе Российской Федерации.

Сегодня в обязанности омоновцев входят следующие задачи:

выполнение различных боевых операций в условиях густонаселенного города;

боевая поддержка полицейских и сотрудников ГИБДД;

ликвидация вооруженных преступников;

обеспечение безопасности граждан в зонах стихийных бедствий;

участие в операциях криминальной полиции в качестве силовой поддержки;

освобождение заложников;

противодействие террористам.

Кроме того, отряды омоновцев регулярно отправляют для решения боевых задач в горячие точки.

К сожалению, бойцы нередко гибнут при исполнении служебных обязанностей, поэтому в День ОМОНа в отрядах обычно не проводят развлекательных мероприятий. Каждый год 3 октября в ведомстве чтут павших бойцов, возлагают венки к памятникам, награждают особо отличившихся на службе сотрудников, также в этот день принято представлять к повышению званий и вручать памятные подарки за успешную работу.

Ранее мы рассказывали, как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов.