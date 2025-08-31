Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов

Вместе с убыванием светового дня для многих из нас наступает «сонное царство»: даже если как следует выспаться ночью, после обеда все равно начинают слипаться глаза и тянет прилечь. Если вы дома, то в этот момент вполне можно прилечь и немного поспать, но что делать, если вы на работе? Расскажем, как взбодриться без кофе и энергетиков в любом месте и в любое время суток.

Как взбодриться без кофе утром

Эти советы будут полезны тем, кто решил отказаться от кофеина из-за беременности, по рекомендации лечащего врача или по другим причинам. Чтобы избавиться от кофеиновой зависимости, организму может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. И все это время нам необходимо быть в форме, работать и заниматься повседневными делами.

В данном случае появление чувства сонливости будет проще предупредить, чем ликвидировать. Поэтому необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций.

Высыпайтесь. Звучит банально, но зато это совершенно бесплатно. Здоровому взрослом человеку, по оценкам некоторых врачей, в сутки в среднем требуется около восьми часов сна. Если соблюдать эту норму ежедневно, то такое состояние, как недосып, просто исчезнет.

Как взбодриться утром без кофе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соблюдайте режим дня. При отказе от какого-либо продукта, который до этого мы употребляли постоянно, может начаться синдром отмены. Так бывает, например, когда человек бросает курить. В этот момент важнее всего не сорваться и не вернуться к употреблению того, от чего вы решили отказаться. Строгий режим дня поможет дисциплинироваться и соблюдать ограничения станет проще.

Ложитесь спать сегодня, а не завтра. Проще говоря, ложиться спать нужно до полуночи. По мнению некоторых специалистов, самый качественный отдых организм может получить до трех часов ночи, а значит, в этом время нужно спать глубоким сном.

Утром, проснувшись, включайте в квартире яркий свет, отдавайте предпочтение лампам с холодным свечением. Это поможет организму быстро остановить выработку мелатонина, гормона, который отвечает за сон.

Утром выпейте натощак стакан прохладной воды. Это позволит запустить работу желудочно-кишечного тракта, который играет одну из наиболее важных ролей в организме. В том числе правильная работа ЖКТ положительно влияет на общее самочувствие.

Как взбодриться на работе без кофе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделайте зарядку. Это не обязательно должна быть часовая пробежка в парке — достаточно сделать по 10 раз приседания, наклоны, отжимания и любые другие энергичные движения.

Начните принимать контрастный душ. Суть метода заключается в том, что вы минуту стоите под максимально горячим потоком воды, который можете выдержать без ущерба для здоровья. А потом минуту под холодной водой. Повторить три раза. Приучать тело к таким контрастным перепадам нужно постепенно, начиная с комфортной для вас температуры воды и постепенно повышая градус горячей, и понижая — холодной.

Как взбодриться без кофе вечером или ночью

Нередко на вечер мы откладываем дела, не менее важные, чем работа. Например, встречу с друзьями или поход в спортзал. Однако организм может не согласиться с нашими планами и всеми способами сигнализировать о том, что лучше лечь спать. Как взбодриться без энергетика в этом случае? Есть несколько способов.

Откажитесь от сахара. Быстрые углеводы, например сахар или сладкие булочки, особенно вкупе с жирными блюдами, повышают сонливость. Причина в том, что сначала в кровь поступает слишком много сахара, а с ними и энергии, а затем, когда сахар переработан, происходит спад активности. В идеале от сахара и мучного лучше отказаться навсегда. Если не получается — не употреблять их во второй половине дня

После обеда пейте черный чай. В нем не так много кофеина, как в зеленом, однако присутствуют катехины, которые улучшают функционирование мозга, но действуют более плавно и долго, кроме того, катехины не оказывают такой нагрузки на сердце и нервную систему, как кофеин.

Применяйте ароматерапию. Научно доказано, что некоторые запахи заставляют мозг работать активнее. Достаточно просто вдыхать натуральное эфирное масло с ароматом — и сонливость пройдет. К бодрящим ароматам относят:

базилик грейпфрут бергамот эвкалипт лайм розмарин

Маслом можно натереть виски, налить в аромакулон или в специальную емкость и поставить на рабочий стол.

Как взбодриться быстро и в любом месте

Если режим дня именно сегодня соблюсти не удалось, но нужно быть в форме, есть еще несколько способов, как быстро как взбодриться без кофе на работе или в поездке.

Разотрите уши. Предварительно снимите с рук кольца, выньте серьги из ушей и, плавно и сильно нажимая, разотрите ушные раковины.

Как взбодриться без энергетика Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/Global Look Press

Жуйте жвачку. Сахара в ней немного, зато жевательные движения вызовут прилив крови к голове. С этой же целью можно использовать леденец без сахара.

Умойтесь холодной водой. Можно намочить водой заодно уши и шею.

Если есть возможность уединиться, выполните несколько энергичных упражнений, например приседания и отжимания от стены. Сделайте махи руками, разомните шею и плечи.

Также проснуться поможет энергичная короткая прогулка, особенно если на улице холодно.

А чтобы избегать таких ситуаций впредь — просто высыпайтесь!