Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы Российскую пару не пустили на борт в Анталье из-за отсутствия бумажных билетов

Российских туристов не допустили к посадке на рейс в Москву из-за отсутствия распечатанных посадочных талонов. Несмотря на наличие электронных билетов на смартфоне, сотрудники авиакомпании отказались принять их в качестве документа для посадки, пишет «ТурДом».

Инцидент произошел, когда супружеская пара прибыла в аэропорт за час до вылета и направилась непосредственно к выходу на посадку. Времени на распечатку посадочных талонов у россиян уже не оставалось.

В результате пара была вынуждена пропустить свой рейс и возвращаться в Россию другим самолетом. Позже туристы попытались взыскать с авиакомпании компенсацию за стоимость билетов и моральный вред, однако судебные органы отказали в удовлетворении их требований.

Судьи указали, что аэропорт Антальи не входит в список тех, где разрешено использовать электронные посадочные документы. Кроме того, туристы ранее уже летали в этот город и должны были знать о таких правилах.

Российские юристы, комментируя ситуацию, указали, что требование бумажных билетов могло ввести пассажиров в заблуждение. В большинстве аэропортов мира эта процедура считается формальной.

