В турецком отеле раскрыли ситуацию с жалобами российских туристов В отеле Кемера заявили об отсутствии жалоб от российских туристов

Жалобы от российских туристов после сообщений об их массовом отравлении отсутствуют, заявила представительница отеля Dosinia Luxury Resort в турецком курортном Кемере. Муниципалитет Кемера также уточнил, что обращений не поступало, но пообещал проверить информацию.

К нам не поступало таких обращений от российских туристов, — подчеркнула представитель отеля.

Ранее в пятизвездочном отеле произошло массовое отравление, среди пострадавших — десятки туристов, включая российскую семью. Двухлетний ребенок из России был экстренно госпитализирован с рвотой, диареей и температурой, при этом мать обвинила медперсонал в задержке помощи. Предположительной причиной инцидента называют некачественную еду в отеле.

До этого в Ленинградской области произошла новая вспышка отравлений метиловым спиртом, унесшая жизни шести человек в Волосовском районе. Большинство жертв обнаружили по месту жительства, еще одно тело нашли в деревне Красные Череповицы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метанола в крови всех погибших.