Москвичей предупредили об опасном погодном явлении

Столичные власти распространили официальное предупреждение для автомобилистов и пешеходов о возможном образовании гололедицы. Опасные погодные условия ожидаются в ночные и утренние часы 30 сентября, указала пресс-служба комплекса городского хозяйства столичной мэрии.

В ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, — указано в сообщении.

По данным метеорологов, в ближайшие ночные часы температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки, что создаст условия для формирования гололедных явлений. Коммунальные службы города осуществляют постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и готовы оперативно провести необходимые противогололедные обработки.

Специалисты обратились к водителям с призывом соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Похолодание уже наблюдается в восточных районах Московского региона.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выпал снег, который осложнил движение на трассе М-5. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на летних шинах в Ашинском и Чебаркульском районах.