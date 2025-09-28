Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:30

Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей

Челябинскую область и трассу М-5 замело снегом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Челябинской области выпал снег, который осложнил движение на трассе М-5, передает Telegram-канал SHOT. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на летних шинах в Ашинском и Чебаркульском районах.

По прогнозам метеорологов, 29 сентября погодные условия ухудшатся. Ожидается усиление снегопада и образование гололедицы в отдельных районах.

Ранее синоптик Владимир Пинаев заявил, что в ближайшие годы в Москве и Подмосковье не следует ожидать полностью бесснежных зим. По его словам, климатические условия региона пока не предполагают полного отсутствия снежного покрова в холодный сезон. Специалист отметил, что ученые наблюдают тенденцию к смещению сезонных периодов и повышению среднегодовой температуры, связанную с текущим межледниковым периодом.

До этого метеоролог Михаил Семенов предупредил о возможности аномальных погодных явлений в октябре, включая резкие температурные колебания, заморозки и ледяные дожди. Как отметил эксперт, в начале месяца в Центральной России ожидается потепление до 20–22 градусов тепла, однако общий характер погоды в октябре будет отличаться изменчивостью и непредсказуемостью.

Челябинская область
снегопады
трассы
погода
